نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن محي إسماعيل: بدأت العمل في الفن من خلال برامج الاطفال في المقال التالي

وتابع "محي الدين"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه تعلم الكتابة والإخراج في مركز ثقافة الطفل، معقبًا: "اتعلمنا نكتب ونخرج ونقدم مسرحيات في مركز ثقافة الطفل، كنا بنعمل أعمال فنية متكاملة".

ولفت إلى أنه عندما عمل مع المخرج يوسف شاهين كان ممثلًا مؤهلا وشاملًا، لافتَا إلى أنه قبل العمل مع "شاهين" قدم أكثر من 5 أفلام، ومسرحيتين، وهذا ما أهله للعمل مع هذا المخرج الكبير.

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان محسن محي الدين، إن بداية عمله كممثل كانت في التليفزيون من خلال المشاركة في برامج الاطفال، لافتَا إلى أن هذه البرامج ساهمت كثيرًا في صناعة فنان شامل، وكانت تعمل على بناء عقوب الاطفال بصورة كبيرة للغاية.