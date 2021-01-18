شرين رضا توجه رسالة لجمهورها

وكانت شرين في الصورة بمرحلة عمرية صغيرة لها، وكانت تردي قميص كارهوات وتبتسم ، وعلقت قائلة :" ابتسم من خلال كل شئ"، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات .

من ناحية أخرى شاركت شرين رضا، في فيلم الفيل الأزرق الجزء الأول والثاني، مع النجم كريم عبدالعزيز، ونيلي كريم، وإنضمت لهك في الجزء الثاني النجمة هند صبري، كما يظهر الفنان إياد نصار، وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والفيلم من تأليف الكاتب أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة سنيرجي.

يذكر أن شاركت "شيرين" في العديد من الأفلام منها "تراب الماس" ، "هيبتا"، "نوارة" ، "الفيل الازرق"، "خارج الخدمة"، "كدبة كل يوم"، "أشرف حرامي".

بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من المسلسلات مثل "حجر جهنم، "لدينا أقوال أخرى"، "فوق مستوى الشبهات"، "الميزان"، "لحظات حرجة"، "بدون ذكر أسماء"، "المرافعة"، "الصفعة".

