برفقة كلبه.. أحمد فهمي في أحدث جلسة تصويرية له عبر إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص الفنان أحمد فهمى على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد فهمى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له، برفقة كلبه وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى هو مسلسل "رجالة البيت" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أكرم حسنى وويزو وإخراج أحمد الجندى.

كما يستعد أحمد فهمى لتصوير فيلمه الجديد "حلم سوسن" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة حيث تم الاستقرار بشكل نهائى على فريق العمل والمخرج.

ويشارك فى بطولة الفيلم مع أحمد فهمى كل من روبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد وتأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمى وأحمد الجندى الذى يقوم بإخراج الفيلم.

والفيلم تدور أحداثه بشكل كوميدى حول حول عدد من المواقف التى يتعرض لها فى إطار فانتازى.