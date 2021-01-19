أحمد جمال يشارك جمهوره بصورة مع حماقي.. شاهد

شارك الفنان أحمد جمال متابعيه بصورة مع الفنان محمد حماقى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:

- اي الحلاوه دي ياجماجيموووو .

- حبايبي دول والله

- منورين الدنيا اجمييي

يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد جمال وتوزيع محمد شفيق.

كانت شركة "مزيكا" طرحت من قبل لـ أحمد جمال أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام.