محمد إمام إجازة يومين من تصوير النمر

علم «دوت الخليج» أن فريق عمل مسلسل «النمر» للفنان محمد إمام، سوف يحصلون على إجازة من التصوير يومي الخميس والجمعة المقبلين، على أن يستكمل التصوير بداية من السبت المقبل.

وكان فريق عمل مسلسل «النمر» بدأوا تصوير مشاهدهم الأولى مع الفنان محمد امام، قبل يومين، وذلك داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، تمهيدا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2021.

مسلسل «النمر» للفنان محمد إمام، يشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح.

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد إمام، الفنية كان فيلم «لص بغداد»، مع كل من ياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن فيلم لص بغداد حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، واقتربت إيراداته من 10 ملايين جنيه في أقل من أسبوع.