أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ حما أحمد السقا.. أول ظهور لخطيب رولا سعد.. سر لحية محمود ياسين

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:

كشف مصدر مقرب من خبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير وحما أحمد السقا عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

سخر الفنان خالد سرحان من الظهور الجديد للشيخ خالد الجندى أو "النيولوك" الذى ظهر به فى الفترة الأخيرة وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

فتحت المنتجة سارة الطباخ النار على المنتجين الفنيين بسبب تعاملهم مع الفنان محمد الشرنوبي دون الرجوع إلى شركتها "إرث برودكشين" التي تمتلك عقد احتكار وإدارة أعمال الفنان الشاب.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، أول صورة لخطيب الفنانة رولا سعد بعد أول ظهور لها عقب إعلان الخطوبة منذ أيام.

كشفت الفنانة شهيرة، عن سر التزام الفنان الراحل محمود ياسين بلحيته الطويلة فى الفترة الأخيرة.