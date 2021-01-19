صور يوميات النجوم في دبي..نوال الزغبي تجتمع مع لطيفة ونشاط فني لسعد لمجرد وعمرو دياب

اجتمع عدد من نجوم الفن العرب في دبي هذه الأيام، وذلك لاحتفال معظمهم ببداية العام الجديد منها، وارتباط البعض الآخر بأعمال فنية وحفلات غنائية، وشارك عدد من النجوم يومياتهم ولحظاتهم في دبي ومنهم نوال الزغبي ولطيفة وسمية الخشاب وعمرو دياب وسعد لمجرد وميساء مغربي وغيرهم.

نوال الزغبي تلتقي لطيفة في دبي

وشاركت الفنانة التونسية لطيفة صوراً من لقائها بالفنانة نوال الزغبي في دبي، وذلك بعدما صور الثنائي حلقتين منفصلتين في برنامج "غني مع فايز"، مع الملحن فايز السعيد، وعبرت لطيفة عن سعادتها للقاء نوال الزغبي في دبي وقالت:" دبي تجمعنا انا وحبيبتي نوال الزغبي، كتير انبسطت بشوفتك وقعدنا وسمعنا ومبروك شغلك الجديد بالنجاح ان شاء الله.."، وشوقت نوال الزغبي الجمهور لأغنيتها الجديدة من دبي أيضاً، والمتوقع ان تطرحها خلال أيام على طريقة فيديو كليب.

سمية الخشاب في حديقة الحيوانات بدبي

وقضت الفنانة سمية الخشاب وقت مختلف عن بقية النجوم في دبي، إذ نشرت في الفترة الأخيرة عدة صور وفيديوهات لها في حديقة الحيوانات، والتقطت فيديوهات وهي تطعم وتداعب الحيوانات مثل الدب والزرافة والأسد، وشاركت الجمهور لحظات مرحها وتنزهها في دبي أيضاً، ولم تكشف عن سبب تواجدها في دبي وحقيقة ارتباطها بأعمال فنية بها.

نشاط فني لعمرو دياب وسعد لمجرد في دبي

ويتواجد الفنان عمرو دياب هذه الأيام في دبي بعد قضائه أجازة رأس السنة بها، ويستعد لإحياء حفل في يوم 22 يناير في مهرجان دبي للتسوق، ونشر عمرو دياب مؤخراً عدة صور له على انستقرام مع المعجبين وعدد من أصدقائه في دبي، ونفس الأمر للفنان سعد لمجرد والذي نشر صورة له مع سمو الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وشوق الجمهور لأعماله الفنية في دبي، وتداول الجمهور أيضاً عدة مقاطع فيديو وصور لسعد وهو يتنزه في دبي ويقضي وقته مع أصدقائه.

ميساء مغربي تحصل على لقاح كورونا في دبي

وحصل عدد من نجوم الفن العرب على لقاح فيروس كورونا خلال تواجدهم في دبي مؤخراً، وأحدثهم الفنانة ميساء مغربي والتي نشرت صورة لها وهي تحصل على الجرعة الأولى من اللقاح، وقالت:" اخترت التطعيم لأحافظ على صحتي وصحة أفراد مجتمعي.. شكراً لدولة الإمارات الحبيبة..".