الحكم بحبس سارة الطباخ سنتين في قضيتها ضد محمد الشرنوبي والأخير يحتفل

سارة الطباخ تواجه عقوبة الحبس لمدة سنتين في قضيتها ضد محمد الشرنوبي، ونشر الأخير تطورات القضية واحتفل بحصوله على حكم لصالحه ضد سارة الطباخ بعد فترة طويلة من الخلافات والقضايا بينهما.

محمد الشرنوبي يحتفل بحصوله على حكم بحبس سارة الطباخ

واحتفل محمد الشرنوبي بالتطورات الأخيرة في قضيته ضد سارة الطباخ، ونشر تفاصيل الحكم القضائي الأخير بحبس سارة الطباخ لسنتين وكفالة 2000 جنيه، وعلق قائلاً:" الحمد لله الحق ظهر"، وكشف تفاصيل الحكم والقضية وقال في بيانه:" تم صدور حكم بحبس الممثلة القانونية لشركة إدارة أعمالي السابقة سنتين لتبديد المبالغ المالية التي في ذمتها بموجب التوكيل الرسمي وخيانة الأمانة.. أظن الصورة وضحت انا كنت ساكت ومكانش نفسي الأمور توصل لكده وكنت مقرر انني مش هتكلم تاني في الإعلام بس لقيت إصرار من الطرف الآخر انه يقحم الإعلام ويشوه صورتي قدام الناس".

وتابع محمد الشرنوبي في بيانه:" بس لو في حد واخد حق حد فالقانون والمحكمة قالت كلمتها، الشركة كان صادر ليها توكيل بموجب العقد اللي بيننا لإدارة أعمالي وبالتالي كانت بتتعاقد وتستلم كل مستحقاتي اللي هو الطبيعي انها تستلم وتاخد نسبتها وتوردلي الباقي وده مكانش بيحصل، الممثلة القانونية للشركة خانت الأمانة وبددت كل أموالي.. ببساطة الهدف الوحيد هو تعطيل شغلي وتشويه صورتي والحصول على مبالغ مادية بدون وجه حق".

سارة الطباخ ترد على محمد الشرنوبي

ولم تعلق المنتجة سارة الطباخ على تطورات القضية الأخيرة وصدور ضدها حكم بالحبس، واكتفت بنشر تحذير على حسابها بانستقرام ضد شركات الإنتاج التي تتعاقد مع الشرنوبي، وقالت:" السادة المنتجين المحترمين في الساحة الفنية، تم التعامل اليوم بشكل قانوني مع كل الشركات التي تعاقدت مع فناني شركتي ايرث برودكشن، صاحبة الحق الحصري في التوقيع علي أية عقود خاصة بكل الفنانين، لأن عقودهم جميعا ما زالت سارية، ولم تفسخ، كما يدعون بهدف خداع الشركات، ولا يحق لهم التعاقد أو إمضاء العقود أو قبض أموال بطريقة مباشرة".

تفاصيل أزمة سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي

وكشفت سارة الطباخ عن مقاضاتها لشركات الإنتاج التي تعاقدت مع الشرنوبي، وذكرت إنها أنفقت ما يقارب 20 مليون جنيه على محمد الشرنوبي ولم تحصل على حقها منه بعدما ارتفع أجره ولم يسدد الشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته 600 ألف دولار، وذلك بعد رغبة الشرنوبي في فسخ تعاقده معها بعد الخلافات التي نشبت بينهما بسبب فسخ خطبتهما.