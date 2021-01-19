وفاء عامر تستنكر تصريحات نائب مسيئة للفن

وفاء عامر تستنكر تصريحات نائب مسيئة للفناستنكرت الفنانة المصرية وفاء عامر إساءة النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، للفن المصري، وتوصيفه للممثلين بـ«الساعين في الأرض فساداً».

وقالت عامر، إن هذه التصريحات لا يصح صدورها من نائب برلماني مسؤول، مضيفة: «عيب الكلام ده، مش علشان يركب الترند يشتم في الفن المصري، ولازم يبقي فيه قانون رادع ضد كل من تسول له نفسه الإساءة للغير».

وتابعت: «أندهش من الإساءة لفناني مصر رغم ريادتنا في هذا المجال، فضلاً عن لعب الفن المصري دوراً كبيراً في المحافظة علي بلدنا، فلا أحد ينسي كتابات الأساتذة أسامة أنور عكاشة ووحيد حامد الذين أرخوا الواقع بأيديهم وأعصابهم، ومن ينسى دورنا ودعمنا لضباط الجيش والشرطة، وتعرض الكثير منا للشتائم والإهانة من جماعة الإخوان الإرهابية».

وحسب ( الوطن) المصرية فقد أعربت وفاء عامر عن ثقتها في الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعد تقدمه بمذكرة إلي المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ضد البرلماني رياض عبدالستار، مؤكدة أنها راضية بكل كلمة كتبها النقيب في مذكرته وتؤازره وتدعمه ضد أي شخص يسيء للفن المصري.

وكان النائب رياض عبدالستار قد فتح النار علي الفن المصري، وأكد أن «الأعمال الفنية المُقدمة حالياً تدعو إلي الفسق والفجور»، مشيراً إلي أن هذه الأعمال تنعكس بالسلب علي الشباب والأطفال، «كما تُحدث انحرافاً في السلوكيات والأخلاق المجتمعية بشكل عام».

وشدد على تقدمه بتشريع لتجريم الأعمال الهابطة، بحسب وصفه، لأنه يري أن الفن إذا صلح حاله سينصلح المجتمع.

ومن جانبه، أبدي الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، استياءه الشديد من تصريحات النائب رياض عبدالستار، مؤكداً لـ«الوطن» أنه ينتظر رد البرلمان علي المذكرة التي تقدم فيها ضد هذا البرلماني، لأنه يرفض تصريحاته المسيئة للفن شكلاَ وموضوعاً.