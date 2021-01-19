سعد لمجرد من جديد بالمصري بايقاع المقسوم.. وينفي تقديمه "مربوحة"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان المغربي سعد لمجرد في لقائه مع برنامج the insider بالعربي أنه سيخوض من جديد تجربة الغناء باللهجة المصرية بإيقاع المقسوم و بكلمات ستحمل طاقة ايجابية كبيرة .

سعد قال للإعلامي إيلي نخله أنه كان يتمنى الغناء باللهجة المصرية من سنوات ونجح بذلك من خلال أغنية "عدى الكلام " التي بدأ العمل عليها مع بداية أزمة كورونا .