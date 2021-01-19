فن ومشاهير

رئيس المركز القومي للسينما ينعى الراحلة مها الشناوي

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القاهرة - محمد ابراهيم - نعى السيناريست  محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما وفاة الأستاذة بمعهد السينما مها الشناوي، والتي توفيت بعد صراع دام لعدة سنوات مع مرض السرطان.

وعبر الباسوسي عن خالص حزنه لوفاة الفقيدة متوجهآ بخالص التعازي لأسرة الراحلة متمنيآ من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيدة برحمته الواسعه ويسكنها فسيح جناته.

يذكر أن الدكتورة مها الشناوي هي إحدى أعضاء هيئة تدريس أكاديمية الفنون، وهي زوجة د.خالد بهجت وكانت قد أصيبت بمرض السرطان منذ عدة سنوات إلا أنها أعلنت بعدها شفائها منه إلي أن توفيت أمس.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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