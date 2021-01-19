هاني رمزي: أتمنى تنفيذ وصية حسن حسني وطلعت زكريا في "غبي منه فيه 2"

كشف الفنان هاني رمزي تفاصيل الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه"، موضحا أنه يتمنى تقديمه لكن لا يوجد سيناريو صالح لذلك حتى الآن.

وأضاف رمزي خلال حواره مع الإعلامية مها الصغير ببرنامج It’s Show time على قناة cbc، أن الفنان الراحل حسن حسني أوصاه بعمل الجزء الثاني من الفيلم، وكذلك الراحل طلعت زكريا، وبالتالي يتمنى أن يحقق وصيتهما، لكن لا بد من توافر سيناريو جيد، لا يقل عن الأول في الكوميديا والمواقف الساخرة والقصة ككل.

وأوضح: "الجزء الثاني من غبي منه فيه حلم من أحلامي ووصية حسن حسني وطلعت زكريا.. ونيللي كريم متحمسة ورامي إمام متحمس، لكن بجد دا أصعب فيلم أنا ممكن اعمله في حياتي؛ لأن نجاح الجزء الأول كان قوي جدا ولذلك لازم التاني يبقى أحلى من الأولاني، أو على الأقل بحلاوة الأولاني".

واكمل حديثه: "الكوميديا صعبة جدا، كل اللي معطلني السنين اللي فاتت اني اطمن للسيناريو، مقدرش اطلع ابوظ نجاح الأولاني.. اتعرض عليّ سيناريوهات للجزء الثاني لكن رفضتها لأنها لا تصلح وليست بنفس الجودة.. ورغم ذلك نفسي اعمله؛ إكراما لوصيتهم ليا".

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