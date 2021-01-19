نضال الشافعي يكشف لـ"دوت الخليج الفني" عن العمل الذي أضاف لرصيده الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - يعد الفنان نضال الشافعي أحد النجوم الذين قدموا الكثير من الأدوار المميزة واستطاعوا أن يدخلوا إلى قلوب جمهورهم ببساطتهم وحضورهم الخاص.

وكشف نضال الشافعي لـ"دوت الخليج الفني" عن العمل الذى يعتبره انطلاقة له فى مشواره الفني حيث قال: "بعتبر مسلسل (فرقة ناجي عطا الله)، من أقرب الأعمال إلى قلبي، وذلك بسبب وجود الزعيم عادل إمام.

وأضاف: "من فضل ربنا عليا إني وقفت أمام الزعيم وبعتبر هذا العمل نقلة نوعية كبيرة في مشواري الفني، لأن لعادل إمام له شعبية كبيرة من الجمهور، فكان هذا العمل بمثابة طاقة النور لكل الشباب الذي شارك فيه".

يُذكر أن آخر أعمال نضال الشافعي كان فيلم "زنزانة 7" الذي يُعرض حالياً في دور السينما، واقتربت إيراداته من الثمانية ملايين جنيه، ويشارك في بطولته: أحمد زاهر، منة فضالي، عبير صبري، مايا نصري، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، مدحت تيخة وكوكبة من النجوم، هو من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.