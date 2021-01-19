شقيق ياسمين عبد العزيز يحتفل بعيد ميلادها

نشر الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز صورتين عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام " بمناسبة عيد ميلادها. وعلق ياسمين علي الصورة :"كل سنة وأنت طيبة.. ربنا يكرمك ويبعد عنك أي شر". على جانب آخر تستعد ياسمين عبد العزيز لخوض سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل "اللي مالوش كبير". ومسلسل "اللي مالوش كبير" يجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي لأول مرة بعد زواجهما، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمود فكري وبطولة خالد الصاوى ودينا فؤاد وإيمان السيد وإنتاج سينرجى.

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