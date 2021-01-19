في عيد ميلاد مي عز الدين.. تعرف على عمرها

يوافق اليوم الثلاثاء، الـ19 من شهر يناير عيد ميلاد مي عز الدين، التي تكمل اليوم الـ41 من عمرها، فهي من مواليد برج الجدي .

ولدت مي عز الدين في الامارات التي عاشت بها لـ4 سنوات ثم عادت لبلدها مصر، حيث حصلت على ليسانس الآداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية، وقامت بتمثيل العديد من الأدوار في السينما المصرية والإنتاج التلفزيوني في مصر الحديث.

وقدمت مي عز الدين 15 فيلما منها 3 أفلام مع الفنان تامر حسني و15 مسلسلا وتعد اول بطولة مطلقة لها في 2014 من خلال مسلسل "دلع بنات".