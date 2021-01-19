عشرة العمر.. ليلى علوي تدعم محمد الصغير بعد إصابته بكورونا

وتابعت: "كل اللي يعرفك من الوطن العربي، يا رب يا محمد يطمنا عليك ويطمن ولادك وأحفادك واخواتك وعيلتك واصحابك.. كلنا بنحبك ومستنيينك".
وكشف مصدر مقرب من خبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير وحما أحمد السقا تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال المصدر لـ "دوت الخليج" : إن حالة محمد الصغير حاليا فى تدهور، وذلك بعد إصابته فيروس كورونا، حيث تم حجزه في المستشفى لتلقى العلاج.
وأضاف المصدر، أنه محجوز حاليا في غرفة العناية المركزة، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ولا صحة لما يتردد بشأن وفاته إكلينيكيا وهى شائعة سخيفة.
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