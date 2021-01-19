في ذكرى ميلاده.. صلاح منصور التقى أنور السادات لهذا السبب

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان صلاح منصور، والذي أدى العديد من الأدوار التى تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية.

تألق صلاح منصور في مرحلة الستينيات، وتعد المحطة الذهبية لأهم أدوار صلاح منصور السينمائية وعلامات في تاريخ السينما المصرية، ومن أهم أفلامه "لن أعترف"، "الشيطان الصغير"، وفيلم "مع الذكريات"، وقال عنه الممثل البريطاني الشهير تشارلز لوتون، عندما عرض الفيلم في لندن عام 1962، بعدما صافحه: "لو أن هذا الممثل الموهوب موجود عالميًا؛ لكنت أسلمت له الشعلة من بعدي"، ويعد "الزوجة الثانية" أحد أهم أفلامه التي خلدت اسمه في السينما، إلى جانب "البوسطجي".

ارتبط منصور بالرئيس الراحل أنور السادات في واقعة مؤلمة، حيث مرض ابن الفنان واستدعت حالته جراحة عاجلة ببريطانيا، وكانت ستتكلف مبالغ مادية لا يملكها الفنان المصري القدير، وسافر الأب والولد على نفقة الدولة لإجراء الجراحة، مكث لفترة طويلة استدعت الحالة الصحية لتجديد فترة الإقامة، لكن الروتين الحكومي وقف حائلا وكان من الضروري سفر الفنان لبلدته، قبل إكمال العلاج، ولكن مع زيارة السادات لبريطانيا، حرص منصور على لقائه في السفارة وطلب منه مد فترة علاج ابنه، وهو ما وافق عليه السادات بعدما أحرجه قائلًا: "عندما يبرح الرئيس المكان ويتحرك الموكب الرسمي.. لا أحد يعرف أحدًا"، ولكن ابنه توفي بعد إجراء العملية، وواصل صلاح حزنه عليه لكنه لم يبتعد عن الفن حتى رحيله.