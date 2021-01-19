في ذكري وفاة يحيى العلمي.. معلومات لا تعرفها عنه

تحل اليوم ذكري وفاة المخرج يحيى العلمي، والذي أخرج عددا من الإعمال الفنية .

حصد العديد من الجوائز والتكريمات، وهي جائزة الدولة التشجيعية في الفنون عن المجلس الاعلي للثقافة 1982 وجائزة الانتاج من التليفزيون عام 1982 وجائزة مهرجان الراشيل الالماني واتحاد الاذاعات الافريقية عام 1985.

أخرج "رافت الهجان، هي وهو، ونصف ربيع الاخر، والايام، ودموع في عيون وقحة.. إنه المخرج يحيي العلمي الذي ولد في مثل اليوم بمدينة الزقازيق عام 1941.

بدا عمله في بداية الستينيات في السينما والتليفزيون بعد تخرجه من كلية الحقوق وتعاون مع المخرجين محمد فاضل واسماعيل عبد الحافظ، أثمر هذا التعاون عن اكتساب خبرات عديدة في دنيا الاخراج حتي استطاع ان يستقل بنفسه ويعتمد علي مواهبه الشخصية.

وأخرج العلمي ما يقرب من 30 فيلما ابرزها "خائفة من شيء ما.. وطائر الليل الحزين.. وتزوير في اوراق رسمية.. وشلة الانس وليل ورغبة وخطايا الحب والليلة الموعودة وشباب يرقص فوق النار".

ومن اهم اعماله الدرامية، مسلسل "رافت الهجان، الذي تجاوزت حلقاته الـ60 حلقة تطرق فيها لحياة رجل مخابرات مصري تم زرعه في اسرائيل، وكان له دور مهم في حرب 1973 وكانت شوارع القاهرة تبدو خالية في وقت عرضه على الشاشة الصغيرة.

أيضا تألق في عدد من الاعمال المهمة منها زينب والعرش، ودموع في عيون قحة، والزيني بركات، وبرج الحظ، والايام والعملاق ونصف ربيع الاخر، وصاحبة الحلالة.