في عيد ميلادها.. تعرف على اسم مي عز الدين

يوافق اليوم، الثلاثاء عيد ميلاد الفنانة مي عز الدين التي أكملت اليوم عامها الـ 41 ، فهي من مواليد 19 يناير 1980 وقد ولدت في الإمارات واسمها الحقيقي ماهيتاب ولكنها اختارت اسم مي ليكون اسمها الفني.
مي عز الدين بدأت مشوارها الفني عام 2001 وشاركت في بطولة عدة أفلام، منها "عمر وسلمى" و"جيم أوفر" و"فرح" و"كلم ماما" و"خيانة مشروعة" و"أيظن".
وشاركت أيضا في بطولة عدة مسلسلات منها "الحقيقة والسراب" و"أين قلبي" و"دلع البنات" و"آدم" و"حالة عشق".
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