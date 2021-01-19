رابح صقر يفتتح أولى جلسات "أوايسس الرياض"

كشفت شركة روتانا والهيئة العامة للترفيه عن أولى مفاجآت فعاليات أوايسس الرياض بعد افتتاحها الأحد الماضي، إذ يحيي الفنان رابح صقر أولى جلسات أوايسس الرياض.

رابح صقر أولى مفاجآت أوايسس الرياض

وكشفت شركة "روتانا" عن تفاصيل أولى جلسات أوايسس الرياض 2021، والتي يحييها الفنان رابح صقر، ونشرت بوستر الجلسة وعلقت على الحساب الرسمي بموقع تويتر:" من واحة الرياض سهرتنا هالمرة شتوية مع صقر الأغنية الخليجية رابح صقر ٢٩ يناير.. قريباً سنعلن عن موعد بيع التذاكر"، ويفتتح رابح صقر حفلات أوايسس الرياض والتي ستضم عدد من نجوم الغناء في الفترة المقبلة.

رابح صقر يشوق الجمهور لجلسة أوايسس الرياض

وشوق الفنان رابح صقر الجمهور لجلسته في أوايسس الرياض، ونشر تغريدة على حسابه بتويتر، طلب بها من الجمهور إختيار الأغاني التي يريدون سماعها في الجلسة من ألبومه الأخير "مرحبا" وقال:" أهلا صباح الخير بدري.. اختاروا الأغاني في حفلة اوايسس من الألبوم الجديد (مرحبا)"، وتعتبر الجلسة دوت الخليج أولى حفلات الفنان رابح صقر في 2021، وأول حفلاته بعد إطلاق ألبومه الجديد "مرحبا".

وما زال الفنان رابح صقر يحصد نجاح ألبومه الأخير "مرحبا"، والذي يعتبر أولى المفاجآت الفنية في العام الجديد، ولاقى الألبوم تفاعل كبير من الجمهور، وكذلك من زملاء رابح صقر من النجوم، وضم 24 أغنية جديدة، ومن أبرز مفاجآتها غناء رابح صقر باللهجة المصرية في أغنية "أخباره إيه" و "ماشي دوغري"، بالإضافة إلى تلحين رابح صقر لـ10 أغاني من الألبوم.

فعاليات أوايسس الرياض

ومن المقرر ان تقام عدة فعاليات فنية وترفيهية في أوايسس الرياض بعد افتتاحها الأحد الماضي، و ستضم عدد كبير من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المميزة في الأجواء الساحرة بالبرية، حيث سيتم تنظيم العديد من الحفلات الغنائية والمسابقات والأنشطة الرياضية، والأنشطة الترفيهية والثقافية المختلفة من المقرر أن تناسب جميع أفراد الأسرة من مختلف الأعمار، كما سيحتوي موقع فعالية "أوايسس الرياض" على عدد كبير من الخيارات الترفيهية المميزة والتي تشمل خيام فاخرة لضمان قضاء وقت ممتع لجميع أفراد الأسرة، وأعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية أنه سيتم مراعاة الضوابط الصحية من أجل سلامة المشاركين في فعالية " أوايسس الرياض" بالشكل الذي يضمن حماية الجميع من فيروس كورونا المستجد.