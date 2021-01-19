النجوم يكثفون الدعاء لحما أحمد السقا بعد تدهور حالته الصحية ورسالة مؤثرة من ابنته

محمد الصغير، مصفف الشعر الشهير، ووالد المذيعة مها الصغير زوجة أحمد السقا، أقلق أصدقائه النجوم بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا، وكثف النجوم الدعاء له ووجهوا رسائل التضامن إليه على مواقع التواصل.

أحمد السقا يدعو لوالد زوجته بعد تدهور حالته الصحية

ونشر الفنان أحمد السقا صورة لوالد زوجته مصفف الشعر محمد الصغير، ودعا له قائلاً:" ربنا يشفيك يا ابويا وصاحبي وحماية"، ونشرت أيضاً زوجته مها الصغير رسالة مؤثرة لوالدها محمد الصغير وقالت:" اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشف أبي شفاء لا يغادر سقمًا اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين.. اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي ابي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته".

النجوم يتضامنون مع محمد الصغير بعد نقله للعناية المركزة

ونشر عدد من النجوم أدعية ورسائل تضامن لمحمد الصغير، ومنهم الفنانة سوسن بدر والتي نشرت صورته وقالت:" اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير"، وكذلك عدة نجمات نشرن أدعية له وأبرزهن كندة علوش ورانيا يوسف ولطيفة وفيفي عبده وغيرهن.

رسائل خاصة من ليلى علوي وحلا شيحة ولقاء الخميسي إلى محمد الصغير

ووجهت الفنانة ليلى علوي رسالة خاصة إلى محمد الصغير وقالت:" عشرة العمر يا صاحب العمر، ياللي كل أسرتي بتعتبرك واحد من العيلة، ٣٩ سنة بعرفك وبشوف رحلة كفاحك انسان عصامي بيحب الشغل والنجاح وحققه وبيعمل خير كتير جداً، مسؤول عن كل واحد بيشتغل عنده وعن عيلته وظروفه.. يارب يا قادر على كل شئ بارك في عمره وصحته واشفيه يارب.. كلنا بندعيلك يا محمد".

ونفس الأمر لحلا شيحة والتي نشرت رسالة مؤثرة قالت بها:" محمد الصغير إنسان عزيز علي قلوبنا.. انا ادعوا له كل لحظة ان يشفيه رب العالمين و يعافيه، فهل ممكن تدعوا له معايا، جميل اننا ندعي لبعض و نتبادل الدعاء وهو يحتاج لدعائنا جميعاً"، وقالت الفنانة لقاء الخميسي:" بنحبك، كل اللي عرفك حبك، رجل من ذهب.. أب رائع وصديق غالي ورجل ناجح ومثابر وإنسان بديع مخلص ومُحب وصافي.. ترجعلنا بألف سلامة".