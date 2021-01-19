طالبت الإعلامية بسمة وهبة متابعيها الدعاء لخبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجه الفنان احمد السقا،. بعد إصابته بفيروس كورونا وتدور حالته الصحية.
ونشرت بسمة وهبة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلقت عليها " ادعوا معايا اللهم اشفيه اللهم قويه اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقمًا ..حبيبي يا محمد شفاك الله وعفاك احنا كبرنا ع ايدك واتخطبنا واتجوزنا ع ايدك وفرحنا ع ايدك الله يخليك لأولادك يا رب الله يعفوا عنا من هذا الوباء".
وكشف مصدر مقرب من خبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير وحما أحمد السقا عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد..
وقال المصدر لـ "دوت الخليج" : إن حالة محمد الصغير حاليا فى تدهور، وذلك بعد إصابته فيروس كورونا، حيث إنه تم حجزه فى المستشفى لتلقى العلاج.
وأضاف المصدر، أنه محجوز حاليا فى غرفة العناية المركزة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، ولا صحة لما يتردد بشأن وفاته اكلينيكيا وهى شائعة سخيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسمة وهبة تطالب متابعيها بالدعاء لـ محمد الصغير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.