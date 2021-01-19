بسمة وهبة تطالب متابعيها بالدعاء لـ محمد الصغير

طالبت الإعلامية بسمة وهبة متابعيها الدعاء لخبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجه الفنان احمد السقا،. بعد إصابته بفيروس كورونا وتدور حالته الصحية.

ونشرت بسمة وهبة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلقت عليها " ادعوا معايا اللهم اشفيه اللهم قويه اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقمًا ..حبيبي يا محمد شفاك الله وعفاك احنا كبرنا ع ايدك واتخطبنا واتجوزنا ع ايدك وفرحنا ع ايدك الله يخليك لأولادك يا رب الله يعفوا عنا من هذا الوباء".

وكشف مصدر مقرب من خبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير وحما أحمد السقا عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد..

وقال المصدر لـ "دوت الخليج" : إن حالة محمد الصغير حاليا فى تدهور، وذلك بعد إصابته فيروس كورونا، حيث إنه تم حجزه فى المستشفى لتلقى العلاج.

وأضاف المصدر، أنه محجوز حاليا فى غرفة العناية المركزة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، ولا صحة لما يتردد بشأن وفاته اكلينيكيا وهى شائعة سخيفة.