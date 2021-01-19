رئيس المركز القومي للسينما ينعى المخرجة مها الشناوي

نعي السيناريست "محمد الباسوسي" رئيس المركز القومي للسينما، الدكتورة والمخرجة "مها الشناوي" ، أستاذة الإخراج بالمعهد العالي للسينما، والتي توفيت مساء أمس الإثنين بعد صراع دام لعدة سنوات مع مرض السرطان.

وعبر الباسوسي عن خالص حزنه لوفاة الفقيدة متوجهآ بخالص التعازي لأسرة الراحلة متمنيآ من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن الدكتورة مها الشناوي هي إحدى أعضاء هيئة تدريس أكاديمية الفنون، وهي زوجة د.خالد بهجت وكانت قد أصيبت بمرض السرطان منذ عدة سنوات إلا أنها أعلنت بعدها شفائها منه إلي أن توفيت أمس.