في عيد ميلادها.. أبرز المحطات الفنية في حياة أنغام

يحل اليوم 19 يناير، عيد ميلاد الفنانة أنغام، التي حققت العديد من النجاحات في عالم الغناء والتمثيل أيضا، ونستعرض في هذة السطور أهم محطاتها الفنية:
- خاضت أنغام تجربة التمثيل في مسلسل "في غمضة عين" مع الفنانة داليا البحيري، وحقق نجاحا كبيرا.
- طرحت أنغام ما يقرب من 25 ألبوما غنائيا منهم محدش يحاسبني، أحلام بريئة، وكل ما نقرب، وغيرهم.
- أخر ألبومات أنغام، هو ألبوم "حالة خاصة جدًا"، والذي حقق نجاح كبير منذ طرحه في الأسواق.
- غنت العديد من التترات كان من بينها تتر مسلسل حدوته مرة، وممنوع الاقتراب أو التصوير، وفي غمضة عين.
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