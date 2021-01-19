في ذكرى ميلاد صلاح منصور.. اعرف أشهر أفلامه

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان صلاح منصور بشبين القناطر عام 1923، والذي بدأ مشواره الفني عام 1947 وشارك في عشرات الأفلام ومنحه الجمهور والنقاد لقب عمدة السينما المصرية.

ومن أشهر الأفلام التي شارك في بطولتها "الزوجة الثانية والقطط السمان والآنسة ماما وغرام وانتقام واللص والكلاب والقاهرة وقنديل أم هاشم ووراء الشمس وأنف وثلاث عيون وأدهم الشرقاوي وبداية ونهاية وشاطئ الغرام".

صلاح منصور رحل عن عالمنا عام 1979 بعد صراع مع المرض وذلك عن عمر يناهز الـ55 عامًا.