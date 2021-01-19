نشرة الفن.. هاني رمزي يكشف أحلامه لـ"غبي منه فيه 2".. ودعوات الفنانين لـ حما أحمد السقا بعد تدهور حالته الصحية

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:

وجهت الفنانة سوسن بدر، الدعم، لخبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير وزوجه الفنان احمد السقا،. بعد إصابته بفيروس كورونا وتدور حالته الصحية.

هنأ تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الفنانة أنغام بعيد ميلادها الـ48.

نشر الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز صورتين عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام " بمناسبة عيد ميلادها.

كشف الفنان هاني رمزي تفاصيل الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه"، موضحا أنه يتمنى تقديمه لكن لا يوجد سيناريو صالح لذلك حتى الآن.