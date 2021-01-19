نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:
وجهت الفنانة سوسن بدر، الدعم، لخبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير وزوجه الفنان احمد السقا،. بعد إصابته بفيروس كورونا وتدور حالته الصحية.
هنأ تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الفنانة أنغام بعيد ميلادها الـ48.
نشر الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز صورتين عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام " بمناسبة عيد ميلادها.
كشف الفنان هاني رمزي تفاصيل الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه"، موضحا أنه يتمنى تقديمه لكن لا يوجد سيناريو صالح لذلك حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. هاني رمزي يكشف أحلامه لـ"غبي منه فيه 2".. ودعوات الفنانين لـ حما أحمد السقا بعد تدهور حالته الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.