ميرفت أبو عوف : نشهد إرادة سياسية حقيقية حول مناقشة قضايا المرأة بالمجتمع

قالت ميرفت أبو عوف الاستاذة بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية، إن المجتمع يضم كوادر كثيرة مسئولة عن قضايا المرأة بما فيهم المرأة ذاتها، فهي الأم التي تربي أجيال وتبث قيم من شأنها رفض الإهانة والتعدي على حقوقها.

وفي تصريحات خاصة على هامش ندوة بعنوان "لازم نتكلم" والتى تناقش قضية التحرش والعنف ضد المراة، ذكرت ابو عوف ، أنه مؤخرًا نشهد إرادة سياسية حقيقية تحاول تنمية وضع ومكانة المرأة بالمجتمع بكل جوانبه، ولكن تبقى الثقافة المترسخة بعقول البعض هي الحاجز والتي تتطلب وقت ومجهود كبير لتغييرها.

وتابعت أنها فخورة بإنجازات الجامعة في تنظيم مثل هذه المبادرة، واستضافة الكوادر المؤثرة والمحاولة في تغير الواقع الذي تتعرض له المرأة، والتشجيع على الحديث عن قضايا المرأة بلا حرج.

جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على لعب دور محوري في زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة، ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات.

وتستمر سلسلة حوارات "لازم نتكلم" حتى شهر يونيو 2021 وتتناول العديد من القضايا الهامة الخاصة بالتحرش منها تحقيق الأمان للمرأة في الأماكن العامة، والخصوصية في عالم الانترنت، ومواجهة التحرش بكفاءة في الجامعات، وتحقيق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل والإطار القانوني والتشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة.