وفي السطور التالية نستعرض أبرز 10 معلومات عن الابنة الكبرى للهضبة كشفت عنها لمتابعيها من قبل عبر موقع إنستجرام : 1-نور تعيش في العاصمة البريطانية لندن حيث درست وتعمل. 2- أما عن تاريخ ميلادها فهو العاشر من شهر يونيو وتنتمي لمواليد برج الجوزاء. 3- تعمل نور مصممة أزياء وblogger 4-وأكدت نور أنها نباتية، أي لا تتناول اللحوم مطلقا، وبذلك تتبع نفس الحمية الغذائية لزوجة والدها السابقة الفنانة دينا الشربيني. 5- قالت نور إنها تتحدث 3 لغات وهي العربية والإنجليزية والإسبانية، ولغة الإشارة بالإنجليزية. 6- أجابت نور عن أحد الأسئلة أنها درست إدارة الأعمال. 7- أما عن لونها المفضل فهو الزهري، ودائما تعتمد عليه في ملابسها. 8- قالت نور إن مطربها المفضل هو والدها عمرو دياب. 9- يبلغ طول نور عمرو دياب 161 سنتيمترا. 10– أشارت نور إلى أنها لا ترغب في اقتحام مجال التمثيل، وأن ذلك كافٍ لوالدتها شيرين رضا، لكنها ورثت عن جدها الأسطورة محمود رضا موهبة الرقص، أما عن هوايتها المفضلة، فهي الطبخ والقراءة والتصميم وممارسة الرياضة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تعرضها للتنمر .. 10 معلومات عن نور ابنة عمرو دياب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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