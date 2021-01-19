بعد مرور خمسة أيام على عرضه "وقفة رجالة" يتخطى مليون و700 ألف جنيه

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فيلم "وقفة رجالة" في تحقيق إيرادات كبيرة، حيث بلغت عدد إيراداته لمليون و700 ألف جنيه، وذلك بعد مرور خمسة أيام على عرضه.

"وقفة رجالة"بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمد سلام، أمينة خليل بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم سوسن بدر، صفاء الطوخي، إيمان السيد، وهو من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

والفيلم تدور أحداثه في إطار لايت حول أربعة أصدقاء من الدراسة يجتمعون بعد مرور فترة كبيرة من العمر عليهم، ويقومون بالوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، وبعد ذلك يسافرون لإحدى المدن الساحلية لمعالجة مشاكلهم، حيث يمر كل واحد فيهم بمشكلة ما، ويدركون خلال رحلتهم أن العالم قد تغير بدرجة كبيرة كان عليه في فترة شبابهم.