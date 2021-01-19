شاهد.. سمية الخشاب تحمل ثعبانا ثقيلا على كتفيها

نشرت الفنانة المصرية الشهيرة، سمية الخشاب، مقطع فيديو لها وهي تحمل ثعبانا ضخما على ظهرها، أثناء تواجدها في دبي، قائلة: "تقيل يا جماعة، مش خايفة منه، بس هو تقيل".
ونال الفيديو الذي نشرته الفنانة المصرية خلال يوم، حوالي 90 ألف إعجاب، وأكثر من 300 تعليق.
جدير بالذكر أن سمية الخشاب تشارك في مسلسل "موسى"، مع العديد من النجوم بينهم محمد رمضان، وعبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، والعديد من الفنانين الآخرين.
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