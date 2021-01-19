شاهد.. فادى خفاجة يكشف سبب تقبيله يد محمد صبحى فى احتفالية ”50...

عبر الفنان الشاب فادى خفاجة عن تقديره للفنان الكبير محمد صبحى ومسيرته الفنية، ونشر فادى خفاجة صورة على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، من لحظة تكريمه باحتفالية "50 سنة فن" التى نظمها الفنان محمد صبحى، متذكرا موقف شخصى دار بينه وبين "صبحى" متعلق بمساعدته فى رحلة علاج والده والتكفل بجانب كبير من مصاريف العلاج.

وروى الفنان فادى خفاجة، تفاصيل الواقعة، فى رسالة إلى الفنان محمد صبحى قائلا: "عندما نظرت فى عينيك يا والدى وتاج راسى.. افتكرت حضرتك وأنت بتتصل بيا بسبب مرض والدى.. وعدم قدرتى المالية على سد فاتورة المستشفى.. وحضرتك بتقولى تعالى عاوزك ضرورى جدا، ولما تشرفت بمقابلتك تفاجأت بظرف مقفول يتكفل بنسبه كبيره من مصاريف علاج والدى، معرفتش اقولك ايه".

وتابع: "لما ربنا أراد أحضر التكريم من حضرتك مكنش قدامي غير فعلا ابوس ايدك قدام الدنيا... ومش تطبيل ده اسمه حق الله وحق حضرتك يا أعظم وأنبل انسان في الدنيا.. ربنا يخليك لينا ويجعلك عون لينا فنيا وانسانيا.. بحبك وبحترمك".

وكان الفنان محمد صبحى قد نظم احتفالية حملت عنوان "50 سنة فن"، فى سابقة هى الأولى من نوعها، كرم فيها أكثر من 120 فنانًا شاركوه مسيرته فى المسرح والسينما والتليفزيون وساهموا فى رحلته على مدار نصف قرن.

وأثارت طريقة التكريم لغطا كبيرا وانتقادات لمحمد صبحى على السوشيال ميديا بعد أن أهدى تمثالا له كجائزة للفنانين ووسط هجوم كبير، ودافع العديد من الفنانين عن صبحى مثل صلاح عبد الله الذى وصف حفله بـ"فوق الوصف" ورأى أنه كرم مشاركى مسيرته بالطريقة التى يحبها.

أما صبحى، فرد على الجدل المثار فى حديثه لتليفزيون "اليوم السابع" بأن التمثال "ليس نرجسية" وصممه النحات جمال السجينى 1976، ورد على منتقديه قائلا: دفعتوا فيه جنيه؟.. كان ممكن أعمل جايزه بلاستيك بـ150 جنيه، واعتبر أنه يرسخ "قيمة إنسانية عالية" قائلا: "الجهلة ميهمهمش الهدف من التمثال وطريقة التكريم".