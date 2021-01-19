وقال المصدر إن كاني ويست سوف يتواصل مع محاميه هذا الاسبوع من أجل البدء في اجراءات الطلاق بشكل رسمي.
كشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن سبب انفصال كيم كارداشيان عن زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست ورغبتها في التقدم بطلب الطلاق بسبب رفضه خضوعه للعلاج النفسي بسبب مرض "اضطراب ثنائي القطب" الذي يعاني منه منذ فترة طويلة.
وقالت التقارير الأجنبية ان كاني ويست ابتعد عن اسرته في الفترة الأخيرة ولا يعتني بأبنائه الاربعة ويستقر في مزرعته الخاصة وهو الامر الذي جعل كيم كارداشيان تقدم على خطوة الطلاق.
وقالت التقارير بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية إن كيم كارديشيان بدأت التحضير لأوراق الطلاق بشكل رسمي.
وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست منفصلان منذ عام.
وقالت التقارير الأجنبية إن الثنائي الشهير كل منهما يعيش في مكان بعيد عن الاخر ، بسبب كثرة الخلافات بينهما.
وخرج مغني الراب الأمريكي كاني ويست بتصريحات جريئة مجددًا، بعد إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا في تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" إلى أنه حاول الانفصال عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آخر تطورات قضية طلاق كيم كاردشيان وكاني ويست على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.