بالأحمر..منة فضالي تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت منة فضالي في الصورة وهي ترتدي فستان أحمر مبهج إعتمدت مكياج صاخب . ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى: -قمر -الفستان تحفة وشاركت منة فضالي مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت. وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

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