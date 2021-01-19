فيديو الفنانة بدرية أحمد تظهر بالنقاب وتثير الانتقادات

بدرية أحمد الممثلة الإماراتية واصلت إثارة الجدل بعدما شاركت الجمهور بمقطع فيديو جديد لها على سناب شات حيث ظهرت بإطلالة مختلفة عما كانت تظهر به من قبل، لكنها أثارت انتقادات متابعيها بسبب تلك الإطلالة.

بدرية أحمد تظهر بالنقاب

بدرية أحمد أثارت الجدل والتساؤلات بعدما ظهرت مؤخرًا وهي مرتدية النقاب، خلال سيرها في الشارع، وأكدت أنها تشعر بالاستغراب الشديد من مظهرها بالنقاب خاصة وأنها كانت ترتديه لأول مرة خارج المنزل، إضافة إلى عدم ارتدائها الكمامة الطبية وهو ما جعلها تشعر أيضًا بأن هناك شيء ما ينقصها.

بدرية أحمد تثير الشكوك حول حقيقة ارتدائها النقاب

متابعو بدرية أحمد هاجموها بسبب ظهورها بالنقاب دون أن توضح سبب ارتدائها له، وهل ستلتزم به إلى الأبد أم أنها تحاول لفت أنظار الجمهور فقط بظهورها به، حيث اعتبر البعض أن هذا الفيديو مجرد محاولة منها لتتصدر الترند، فيما فسر البعض الأمر بأنها تحاول استبدال الكمامة بالنقاب، وهو ما أثار استيائهم أيضًا.

البعض الآخر أيضًا حاولوا تشجيع الممثلة الإماراتية على الالتزام بهذه الإطلالة نهائيًا، لكنها لم توضح حتى الآن حقيقة قرارها النهائي بارتداء النقاب سواء بالنفي أو التأكيد.

بدرية أحمد بعد خلع الحجاب

ويأتي ظهور بدرية أحمد بالنقاب بعد حوالي عامين من قرار خلع الحجاب الذي تسبب في حالة هجوم كبيرة تعرضت لها حينها، خاصة وأنها خلعته بعد فترة قصيرة من قرارها ارتداؤه، كما فاجئت بدرية الجمهور وقتها بتصريحاتها حول وجود قضايا وقرارات ضبط وإحضار ضدها بسبب ديونها والتي تمنعها من السفر.

كذلك أثارت بدرية الجدل عقب فترة خلع الحجاب، بسبب تصريحاتها وقراراتها المفاجئة والتي تتراجع عنها بعد ذلك، حيث اعتاد الجمهور على التشكيك في تصريحاتها التي كان منها إعلان ارتباطها وزواجها خاصة بعد اعترافها مؤخراً باختلاق قصة خطوبتها التي تحدثت عنها قبل عامين.