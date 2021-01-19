أحمد السقا يوجه رسالة مؤثرة إلى مصفف الشعر الشهير محمد الصغير

وجه الفنان أحمد السقا، اليوم الثلاثاء، رسالة مؤثرة إلى زوجته ووالدها مصفف الشعر الشهير، محمد الصغير.

وطلب السقا من متابعيه على موقع "إنستغرام" بالدعاء لحماه بعد تدهور حالته الصحية نتيجة فيروس كورونا المستجد، حيث تلازمه ابنته زوجة السقا المستشفى.

ثم قال السقا موجها حديثه لمحمد الصغير: "ربنا يشفيك يا أبويا وصاحبي وحمايا".

وتمر مقدمة البرامج التلفزيونية وزوجة أحمد السقا، مها الصغير، بحالة نفسية سيئة حاليا بعد تدهور الحالة الصحية لوالدها، وتلازمه داخل المستشفي برفقة زوجها الذي يحاول الشد من أزرها في هذه الفترة العصيبة.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر أنه تم نقل مصفف الشعر المصري الشهير، محمد الصغير، إلى غرفة العناية المركزة داخل أحد مستشفيات القاهرة، بعد تدهور حالته الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد بعدما تمكن الفيروس من الرئة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.