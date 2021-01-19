شاهد.. أحدث جلسة تصويرية لـ رانيا يوسف عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة رانيا يوسف على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة هادئة حيث اعتمدت على مكياج خفيف وملابس هادئة، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.