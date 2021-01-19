تعرف على تفاصيل أغنية "يا سمرا" لـ مصطفى شوقي

أغنية "يا سمرا" من كلمات الشاعر هشام الجخ وألحان محمود الخيامى، وتوزيع رامى سمير، ومن إنتاج هاني محروس، وستكون الأغنية مختلفة من حيث الكلمات واللحن وطريقة الغناء.

ونشر كل من فريق عمل الأغنية خلال الساعات الماضية البوستر الرسمي للأغنية، حيث كتب نصر محروس، عبر حسابه بموقع إنستجرام، قائلًا: "يا سمرا أغنية جديدة لـمصطفى شوقي بشكل مختلف من حيث الكلمة واللحن وطريقة الغناء انتظروها قريب جدا.. أتمنى تعجب حضراتكم".

جدير بالذكر أنه من أخر أعمال مصطفى شوقي، أغنية "عرقسوسى" وحققت نجاحا كبيرا

ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "عرقسوسي" من تأليف مصطفي حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما.

كلمات الأغنية: "أنا لو عطشان في صحرا انتي عرقسوسي، لو جيبي مافهش نكلة انتي كل فلوسي الدنيا وهي ضلمة انتي كشافي وفانوسي، ياللي مهمة عندي أوي نقطت أنا بطاقيتي .. نقطت إكمني غاوي، لفيت ببخور في بيتي زي الحاوي المخاوي لو سيبتيني ومشيتي ده أنا يحصلي بلاوي، يا ملففاني أكتر من عقرب الثواني بأمشي أتخيل في صورتك ع العمارات والمباني، يا ملففاني أكتر من عقرب الثواني من الدوخة شايف الأحمر مقرب ع الفيراني، رانن في وداني صوتك زي الأغاني حبك عياني خلاني خلعت ضروسي، أنا لو عطشان في صحرا انتي عرقسوسي لو جيبي مافهش نكلة انتي كل فلوسي، الدنيا وهي ضلمة انتي كشافي وفانوسي".