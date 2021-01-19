فيديو ريم عبد الله تحتفل بنجاح أولى حلقات "عندما يكتمل القمر 2" وتكشف عن دورها في "أهل الوادي"

ريم عبد الله النجمة السعودية عادت للتفاعل مع الجمهور بعد فترة غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت عدة فيديوهات عبر حسابها على موقع سناب شات وأكدت أنها كانت منشغلة الفترة الماضية بالتحضير لتصوير أحدث أعمالها.

ريم عبد الله تتحدث عن دورها في "أهل الوادي"

ريم عبد الله كشفت أنها تصور أحدث أعمالها الدرامية وهو مسلسل "أهل الوادي"، حيث تحدثت عن تفاصيله وقالت إنه عمل سعودي حجازي تاريخي يتحدث عن أهل مكة من 200 عام، وتجسد خلاله شخصية جارية تدعى هند.

كذلك بدأ عرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسلها المعروف "عندما يكتمل القمر" عبر شاشة MBC حيث تمنت ريم عبد الله أن ينال العمل إعجاب الجمهور المتابع له، كذلك نشرت النجمة السعودية فيديوهات أخرى خلال زيارتها لعيادة أحد الأطباء في المملكة العربية السعودية، وظهر فيها فريق العمل بالعيادة وهو يحتفل بها وبمسلسلها الجديد.

الجمهور يحتفل بريم عبد الله ومسلسل "عندما يكتمل القمر"

وقدم العاملون بالعيادة، لريم عبد الله كعكة ضخمة مطبوع عليها صور واسم أحدث أعمالها "عندما يكتمل القمر" ويحتفلون معها بنجاح أولى حلقاته وتصدرها منصات البحث على الإنترنت، وعبرت ريم عن مدى سعادتها باحتفائهم بها.

"عندما يكتمل القمر 2" كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2020 لكنه خرج من السياق ليعرض في الفترة الحالية، وهو من كتابة علاء حمزة وإخراج عمر الديني وبطولة ريم عبد الله وفيصل العمري وميلا الزهراني وميسون الرويلي وأحمد الرشيد وخالد صقر ومحمد الطويان وآخرين.

تفاصيل مسلسل "عندما يكتمل القمر 2"

وتدور أحدث المسلسل حول شخصية جمعان رجل خمسيني، يعاني من الفقر المدقع، لذلك فكر أن يعود الى قرية أمه بحثًا عن بيتها الطيني ليبيعه ويستفيد من ثمنه لكنه وجد البيت قد أصبح عبارة عن خرابة يسكنها أسرة من الجن، من بينهم الجنية فلوة التي كان يحبسها والدها في البيت والتي تحررت بدخول جمعان إليه.

في سياق آخر، كانت ريم قد اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "مخرج 7" الذي عرض برمضان 2020، حيث عرض عليها دور "لولوة" لكنها اعتذرت عنه لأنه لم يلق إعجابها، نافية وجود أي خلاف بينها وبين الفنان ناصر القصبي بطل العمل وقتها، ومن المفترض أن يعرض أحدث أعمالها "أهل الوادي" في رمضان 2021 لتعود للمنافسة مجددًا في الموسم الدرامي الأبرز.