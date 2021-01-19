بالأسود.. شاهدي أحدث إطلالة لـ حنان مطاوع

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها بـ صورتين من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وتألقت حنان مطاوع في الصور باللون الأسود واعتمدت مكياج خفيف ونضارة شمسية.
وعُرض مؤخرًا آخر أعمال حنان مطاوع الدرامية، حكاية "أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا" والعمل من بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.
وكان آخر أعمال حنان مطاوع فيلم "قابل للكسر" قصة الفيلم حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، وتستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.
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