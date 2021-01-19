بشفاه مشوهة... مايا دياب تصدم متابعيها بسبب دكتورة تجميل

نشرت الفنانة مايا دياب مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت مايا دياب في الفيديو وهي تقوم بمقلب لدكتورة التجميل الخاصة بها حيث قامت مايا بلصق شفتيها بماده اللصق ليصبح شكلها مشوهًا ثم ذهبت إلى الدكتورة وأخبرتها أنها تشوهت وهي تبكي.

وفوجئت الدكتورة واحتضنت مايا و قامت بمواستها، وبعد ذلك انهارت مايا من الضحك لتدرك الدكتورة أنه مقلب .