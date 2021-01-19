بفستان أسود قصير .. عبير صبرى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

نشرت الفنانة عبير صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت عبير صبرى فى الصورة بفستان قصير باللون الأسود.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالتالى:

-قمررر

-ايه الفستان الجميل ده

كانت آخر أعمال عبير صبري مسلسل "خيانة عهد " الذى عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز وحصلت من خلاله على العديد من الجوائز.

المسلسل بطولة كل من النجمة يسرا وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.