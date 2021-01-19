أحمد الفيشاوي ومريهان حسين ضيفا برنامج "ليلة الخميس"

وسط أجواء من البهجة تعرض قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشر مساء "الخميس" أحدث حلقات برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز.

ويستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الإسبوع نُخبة متنوعة من النجوم حيث يجمع الفنانين أحمد الفيشاوي، ومحمد عبد الرحمن، وميرهان حسين.

كما تحل ضيفة على الحلقة المُطربة الشابة ربتا الحلاني، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.

يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 21 يناير.