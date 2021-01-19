في عيد ميلاد أنغام.. تزوجت أحمد عز سرا.. وحملت لقب مطربة مصر الأولى

تحتفل الفنانة انغام اليوم الـ 19 من شهر يناير بعيد ميلادها الـ 49، فهي التي تحمل لقب "نجمة مصر الأولى"، وتعد واحدة من اهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وتمتع بشعبية كبيرة في الخليج لإتقانها الغناء باللهجة الخليجية.

وفي عيد ميلاد أنغام، نرصد اهم المحطات والخلافات واشهر اغانيها وعلاقتها بعائلتها:

-انغام عانت من الاكتئاب:

كشفت انغام انها عانت من الاكتئاب لفترة طويلة وكانت تتلقى العلاج النفسي بشكل مستمر وتتناول العقاقير التي تعالج القلق والاكتئاب إلا أنها قررت التوقف عن تناولها حتى لا تكون تحت رحمتها وتعيش حياتها بشكل طبيعي.

زيجات انغام :

تزوجت أنغام 4 مرات، الزوج الأول هو مهندس الصوت مجدي عارف وأنجبت منه ابنها "عمر"، ثم تزوجت في 2004 من الموزع الكويتي فهد الشلبي وأنجبت منه طفلها الثاني عبد الرحمن، وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع منه بعد زواج دام 3 سنوات.

تزوجت سرا من الفنان أحمد عز في 2011 ولم تعلن عن زواجها للإعلام بحجة أنها كانت تواجه مشاكل بسبب حضانة أطفالها، وفي 2014 وقع الطلاق بينهما، وفي فبراير عام 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام أنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم.

انغام تتكفل بمصاريف ابن شقيقتها الراحلة غنوة :

قال أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين إن خالته الفنانة أنغام لم تتدخل في الأزمة الأخيرة، والتي انتهت بضم حضانة "ياسين" لجدته ماجدة عبد الحليم ومنعه من رؤية ابنه والتواصل معه.

وأضاف أمير عبد الباقي في تصريح خاص لـ دوت الخليج : "بعد الأزمة تواصلت مع أنغام وأرسلت لها رسالة على واتس آب ولكنها لم تعلق والتزمت الصمت".

وتابع أمير عبد الباقي : "لم أتضايق من تصرف أنغام وأنا أعلم جيدا موقفها، ومن الممكن أن تكون هناك محاولات لها لكي تصلح الوضع، كما كشف ان انغام تتكفل بمصاريف الدراسية نجل شقيقتها الراحلة غنوة.

-خلاف اصالة مع انغام :

وكان زواجها من أحمد إبراهيم سببا رئيسيا في القطيعة بينها وبين صديقتها الفنانة السورية أصالة نصري؛ لأن أحمد إبراهيم كان متزوجا من ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، الزوج السابق لأصالة، حيث وصفت النجمة السورية أنغام بأنها "خرابة بيوت"، وفي المقابل أكدت أنغام أنها لم تكن صديقة مقربة لأصالة كما زعمت، وأنهما مجرد زميلتين في المهنة ومن المستحيل التصالح معها مرة أخرى.