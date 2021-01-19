فن ومشاهير

الأعلى للثقافة يعقد محاضرة حول تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب المصري.. اليوم

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأعلى للثقافة يعقد محاضرة حول تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب المصري.. اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة التاريخ والآثار بالمجلس ومقررها الدكتور جمال شقرة؛ محاضرة بعنوان" تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب المصري"؛ وذلك في تمام الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء ١٩ يناير الحالي ؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتلقيها: الدكتورة علا العجيزي أستاذة اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، وتديرها الدكتورة ماري ميساك أستاذة الأثار والفنون القـﭙطية المساعدة بكلية سياحة وفنادق - جامعة حلون.  

كما تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا