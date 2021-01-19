لا أحد يستطيع التفوق علي.. سارة الطباخ توجه رسالة إلى متابعيها

وعلقت سارة الطباخ علي الصورة قائله : لا احد يتفوق عليا .. يوم مشمش وشتوي جميل " .
قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بالحبس غيابيا عامين مع الشغل وكفالة الف جنيه ضد المنتجة سارة الطباخ بتهمة تبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة في الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد .
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق فراج رئيس المحكمة.
وفي قضية أخرى كانت اتهمت سارة الطباخ المطرب الشرنوبي بسرقة "سكوتر" منها، وطلبت جهات التحقيق استدعاء المنتجة للإدلاء بأقوالها بشكواها، كما أمرت باستدعاء المطرب لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه.
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