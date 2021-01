من سيارتها.. ميس حمدان تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ميس حمدان، صور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ميس حمدان من سيارتها وعلقت على الصور قائلة: "Kindness is free sprinkle it everywhere ".

وكانت الفنانة ميس حمدان كشفت عن تجربتها مع فيروس كورونا بعد تعافيها، وذلك من خلال لايف على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت ميس حمدان: "أنا الحمد الله اتعافيت من فيروس كورونا وكانت تجربة صعبة نفسيا أكتر من جسديا بكتير وبالنسبة للناس اللي بتكلمني وتقولي بسبب مهرجان الجونة فحرام عليكوا متظلموش الجونة، الناس كتر خيرها عملولنا مهرجان واهتموا بينا ولو هنلوم حد يبقى انا هلوم نفسي لاني كنت مهملة في اتباع الإجراءات الاحترازية".

وأضافت ميس حمدان: "الأعراض بدأت معايا بصداع صعب جداا ومزمن مش بيروح ودرجة حرارتي ابتدت تزيد وتقل وجسمي كله كان مكسر حتي بعد لما اتعافيت الصداع ما زال مستمر".

وأنهت حديثها: "يا ريت الناس تاخد بالها لان الموضوع مش سهل وكانت تجربة صعبة جدا وخصوصا نفسيا لأنك بتتعزل عن الناس أسبوعين والأفكار بتبدي تبقى صعبة نفسيا وقد إيه شكلي بقى وحش والناس الكبيرة مش هتستحمل ازاى التعب ده".

وكان عدد من نجوم الفن أعلنوا إصابتهم بـ كورونا بعد عودتهم من الجونة، ومنهم سارة عبد الرحمن، وزينب غريب، وويجز، ومصممة الملابس ريم العدل، وآسر ياسين.

من جهة أخرى، قالت الفنانة ميس حمدان، إنها تعاقدت مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم «اصحى صحصح»، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية.