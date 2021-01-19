موجز السوشيال ميديا.. رانيا يوسف محتشمة.. ندى بسيوني تبكي غسان يونس

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت رانيا يوسف في الصور وهي ترتدي ملابس محتشمة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها .

أعربت الفنانة ندى بسيوني عن حزنها لوفاة غسان يونس "أبو أيمن أبو هريرات الأقصى" الذى إشتهر على مواقع التواصل الإجتماعى بإلتفاف القطط حوله بالمسجد الأقصى .

شاركت الفنانة هدى المفتى متابعيها صورة جديدة لها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هدى المفتي في الصورة بملابس غريبة وألوان مختلفة وشعر باللون الأحمر، ونالت الصورة إعجاب متابعيها