JIGGY باند على مسرح ساقية الصاوي.. تفاصيل

تستعد ساقية الصاوى لاستقبال حفل غنائى لفريق "JIGGY BAND" يوم الأربعاء الموافق 27 من يناير الساعة الثامنة مساءً على مسرح النهر.



JIGGY هي فرقة مصرية تأسست عام 2019 ، تعزف موسيقى Funk و Rock و Pop وتقدم أغنيات لـ James Brown و Jimi Hendrix و Carlos Santana وغيرهم. موسيقيون مأسورين بالموسيقى والعاطفة، ويعد الفريق موهوب أيضًا في الكتابة والتوزيع الموسيقى.



من جهة أخرى، ودعت ساقية عبدالمنعم الصاوى عام 2020 بتنظيم حفل عرائس للملك محمد منير وفرقته الموسيقية ليلة رأس السنة وقدموا مجموعة من أغنيات الكينج بروح مصرية مع العرائس التى تشكل معًا تجسيدًا لحفلاته الحقيقية، واختارت الساقية شعار "New Year يعنى منير".



وتم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.