نشرة الفن.. حقيقة تصالح ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل.. وإيرادات وقفة رجالة تتخطى مليون جنيه

نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار الفنية المهمة على مدار الساعات الماضية ونستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلن صناع مسلسل ابنة السفير تغيير مجرى الأحداث والسيناريو بعد إعلان الممثلة التركية نسليهن اتاغول انسحابها من العمل بشكل نهائي بسبب مرورها بوعكة صحية شديدة.

أثار الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، حالة من الجدل الواسع بعد نشره عدة صور مع شقيقته وشقيقهما الأكبر ليهنئها بعيد ميلادها، وهو الأمر الذي دفع البعض للكشف عن حقيقة تصالحهما بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما، وتحديدا بسبب علاقة ياسمين بالفنان أحمد العوضي، والتي انتهت بإعلان زواجهما.

استطاع فيلم "وقفة رجالة" أن يحقق إيرادات جيدة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها السينما في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد.

اشتعلت من جديد الأزمات بين الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ، حيث قام الطرفان برفع دعاوى قضائية جديدة بسبب النزاع على أمور مادية بموجب عقد احتكار شركة "ارث برودكشين" مع الشرنوبي واتهامه بإخلاله ببنود العقد.