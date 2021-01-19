شاركت النجمة رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بصورة جديدة لها و ظهرت رانيا في الصورة بإطلالة شتوية، وكتبت رانيا قائلة:" يوم آخر نعمة أخرى وفرصة أخرى في الحياة لا تأخذ أي شيء كأمر مسلم به وفكر في كل نفس على أنه هدية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. رانيا يوسف بإطلالة شتوية وصورة رومانسية على انستجرام: ”فرصة أخرى فى... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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